Ferragosto: gli appuntamenti a Torino, tra musei e eventi

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Un Ferragosto con opportunità anche per chi resterà a Torino, o per chi arriverà sotto la Mole per scoprire la città e i suoi tesori. Numerosi i musei aperti con ingresso gratuito o a 1 euro, piscine pronte ad accogliere i più sportivi e coloro che vorranno sfuggire al caldo torrido di quest'estate, cinema dove poter recuperare, da soli o insieme alla famiglia, qualche pellicola persa nei mesi scorsi e ancora spettacoli ed altri eventi. Appuntamenti che la Città si è impegnata a raccogliere sotto un unico 'cartellone', coordinando e riunendo le singole iniziative.

Così, in un giorno solitamente 'chiuso per ferie' come il 15 di agosto, sarà possibile usufruire di servizi e luoghi di svago presenti sul territorio: luoghi di divertimento, di cultura e di aggregazione - come anche i parchi cittadini - da vivere ugualmente appieno durante la stagione delle vacanze. Ad accompagnare il prossimo 'Ferragosto in città' una campagna di comunicazione, con i primi manifesti che saranno affissi in questi giorni. Inquadrando il qr code con il proprio cellulare si potranno scoprire le varie iniziative. (ANSA).