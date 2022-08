Vigili del fuoco Biella, sciopero davanti alla caserma

(ANSA) - BIELLA, 02 AGO - Tutto il personale vigili del fuoco del comando provinciale di Biella oggi ha aderito allo sciopero provinciale indetto dalle organizzazioni sindacali della categoria Vigili del fuoco Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Conapo e Usb "per denunciare l'importante carenza di personale amministrativo e operativo". "Undici unità in servizio per 170.000 abitanti sono insufficienti per garantire un servizio di soccorso efficiente ed efficace - è stato sottolineato -. Il Ministero deve farsi carico di questa problematica e risolverla con almeno le otto unità richieste a fronte delle quattro proposte". (ANSA).