Twirling, mondiali a Torino domani le prime gare

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Prenderanno il via domani alle 12 le gare del 35/o World Baton Twirling Championship, il 35/o Campionato mondiale di Twirling, che si svolge al Pala Gianni Asti di Torino. Quindici gli atleti italiani in gara per le prove di Freestyle e Duo nelle categorie Youth, Junior e Senior, tra cui il torinese Luca Fasano e la pavese Chiara Colafrancesco, reduci da una tripletta di podi nel campionato italiano dello scorso aprile, e alla ricerca di una conferma di medaglia nel Mondiale, dopo il bronzo negli Usa nel 2018. Ma occhi puntati anche su Salvatore Adernò e Ilaria Adernighi.

Mentre nella categoria Junior la torinese Stella Pallanza, vicecampionessa europea col Team Italia nel 2019, e la carmagnolese Aurora Ena alla sua prima convocazione in azzurro, nel maschile il torinese Gabriele Crisi, finalista ai campionati europei nel freestyle Junior 2019.

Gli atleti coordinati da Sabrina Prade e dall'allenatore Massimo Scotti coadiuvato dal suo viceallenatore Fabio Agaliati, si prepareranno per le gare sui campi del Training Center delle Nitto Atp Finals, l'impianto che dallo scorso anno e fino al 2025 è dedicato agli allenamenti dei big del tennis mondiale.

Per le finali di domenica sono stati già venduti 1.300 biglietti. I tagliandi ancora disponibili sono in vendita sul circuito Vivaticket o direttamente al Pala Asti nei giorni di gara. (ANSA).