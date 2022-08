Twirling, a Torino cerimonia per il 35/o campionato mondiale

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Cerimonia d'apertura stasera a Torino, al Pala Asti (PalaRuffini), per il 35/o Campionato Mondiale di Twirling, in programma dal 3 al 7 agosto, in cui la rassegna iridata fa ritorno dopo l'edizione del 1986 e gli Europei del 2011.

E se nel 2011 il campionato continentale si fregiò dell'etichetta del 150° dell'Unità d'Italia, quest'anno il Mondiale si impreziosisce di quella di "Piemonte Regione Europea dello Sport 2022".

Ospiti e protagonisti della serata, i Sonics, la compagnia torinese di performer composta da ginnasti, ballerini e atleti, che ha preso parte a eventi mediatici come la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e la cerimonia di inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012.

Accanto a loro, un'esibizione di ginnastica ritmica a cura di alcune atlete coordinate da Laura Revello e un programma di twirling a cura di un gruppo di oltre 60 atlete appartenenti a due società novaresi e quattro lombarde, coordinate dal responsabile tecnico nazionale azzurro Sabrina Prade.

Al Campionato mondiale di Torino prenderanno parte circa 250 atleti in rappresentanza di sedici nazioni: contingenti al completo per Italia, Francia, Stati Uniti, Canada e Giappone, i Paesi più rappresentativi in questa disciplina, con un occhio di riguardo per quello del Sol Levante, sulla carta il gran favorito. Nelle finali in programma domenica 7 agosto verranno assegnati in totale dieci titoli mondiali: sei ori Free style (tre maschili e tre femminili) per le categorie Youth, Junior e Senior, tre ori Pair e un oro Team. Il Team Italia è costituito da otto atleti azzurri e tre riserve. (ANSA).