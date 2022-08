Parenti anziana aggrediscono volontari della Croce rossa

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Un equipaggio della croce rossa di Mappano è stato aggredito nel corso di un intervento domenica mattina a Leini (Torino). A darne notizie lo stesso comitato locale della Cri. Due volontari sono stati aggrediti dai parenti di una persona anziana, che è deceduta. L'aggressione, tra l'altro, secondo la Croce rossa, avrebbe anche ostacolato i soccorsi, ritardando l'accesso all'abitazione da parte dei volontari. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

"Le motivazioni sono futili e incomprensibili - sottolineano dalla Croce rossa di Mappano - con frasi come 'arrivate da troppo lontano, e non c'è neppure un medico'. Filippo e Federica sono due volontari che come tanti altri, giorno e notte, donano il loro tempo, i loro weekend e giorni di riposo per soccorrere il prossimo. Forse non meritiamo un grazie, ma sicuramente non meritiamo di essere aggrediti, maltrattati e accusati di colpe non nostre".

Il comitato di Mappano ha annunciato via social che si "costituirà al fianco dei colleghi, in qualunque sede, perché queste inciviltà non si ripetano più". (ANSA).