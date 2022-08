Incidente su svincolo tangenziale a Borgaro, morto 91enne

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Non ce l'ha fatta l'automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla rampa dello svincolo di Borgaro lungo la tangenziale nord di Torino. L'uomo, Francesco Risso, 91 anni, residente a Pianezza, è morto in nottata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Era alla guida di una Toyota Aygo che, sulla rampa dello svincolo, è andata a schiantarsi contro le barriere di cemento al centro della carreggiata. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia stradale di Torino: secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un incidente autonomo. (ANSA).