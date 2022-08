Askatasuna: mozione sgombero da Fdi in Comune a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Una mozione del capogruppo in Comune a Torino di Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto, in cui si chiede lo sgombero del centro sociale Askatasuna, ospitato in uno stabile di corso Regina Margherita 47 occupato abusivamente da 26 anni, è stata discussa in commissione Patrimonio, in seduta congiunta con la commissione Legalità. Presentata il 10 marzo, la calendarizzazione l'ha portata ad oggi.

A favore dello sgombero, con motivazioni diverse, si sono detti, oltre a Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Torino Bellissima e il capogruppo dei Cinque Stelle Andrea Russi, mentre la collega di movimento Valentina Sganga è contraria, come contrari sono i consiglieri di Sinistra Italiana. I consiglieri Pd, pur esprimendo "solidarietà ai poliziotto feriti" negli scontri di sabato avvenuti dopo il corteo No Tav a San Didero, dove la regia, secondo gli investigatori sarebbe di Askatasuna, hanno sottolineato "la complessità della situazione" e che bisogna "valutare nel complesso tutte le occupazioni". Per la giunta c'erano la vicesindaca Michela Favaro e l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero. (ANSA).