Alpinista ferito, ma è esercitazione soccorso alpino e gdf

(ANSA) - CUNEO, 01 AGO - Sono servite alcune ore per il complesso recupero di un alpinista infortunato lungo il sentiero Sordella, una via ferrata che conduce in cima al Marguareis (2.651 metri di quota) nel territorio del parco Alpi Marittime a Chiusa Pesio, nel Cuneese. Si trattava però di un'esercitazione congiunta che si è svolta ieri con personale del soccorso alpino e speleologico piemontese e i colleghi del soccorso alpino della guardia di finanza: due corpi abituati a lavorare insieme nei soccorsi estremi in montagna. I sanitari hanno immobilizzato l'infortunato, poi messo in barella per procedere con le calate in parete: arrivata in fondo alla ferrata (canalone dei Torinesi) la barella è stata calata ulteriormente con corde e ancoraggi naturali e umani fino al sentiero sottostante. I due Corpi del soccorso alpino spiegano che "la storica collaborazione è stata ulteriormente rafforzata dagli accordi siglati a livello nazionale e regionale per questo tipo di interventi". (ANSA).