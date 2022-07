Omofobia: Torino Pride denuncia aggressione in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "Nuovamente questo fine settimana a Torino alcune persone hanno subito violenza omofoba per le strade, sia verbale che fisica. Non è più tollerabile che nella nostra città si assista a questo e si resti a guardare senza intervenire". Lo sostiene il 'Torino Pride' in una nota, raccogliendo la denuncia social di alcuni giovani, che affermano di essere stati aggrediti in via Po a Torino. Secondo il racconto delle presunte vittime, due ragazzi li avrebbero seguiti "continuamente urlando insulti omofobi". "Ad un certo punto - continua il post apparso sui social - hanno iniziato a toccarci, a tirare pugni e a tirare fuori un coltellino. Noi ci siamo difesi ma non potevamo fare più di tanto, tra l'indifferenza delle persone li vicino a noi".

"Quella violenza - dicono dal Torino Pride - vuole farci tornare nell'ombra, nella vergogna, nella paura. La riconosciamo e la denunciamo". Per questo chiederemo un incontro urgente con gli assessorati competenti, per definire un piano d'azione per una Torino libera dall'odio e dalla violenza", concludono. Non risultano al momento denunce formali alle forze dell'ordine.

