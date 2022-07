Morta Della Torre, fu vicepresidente di Terziario donna

(ANSA) - CUNEO, 30 LUG - E' morta dopo un breve ricovero all'ospedale Santa Croce di Cuneo Aurelia Della Torre, 72 anni. Aveva fondato una delle prime sezioni d'Italia di Terziario Donna, la federazione di genere di Confcommercio, di cui era stata nel tempo presidente provinciale, regionale e vicepresidente nazionale. Commerciante e imprenditrice di Cuneo, promotrice di premi e iniziative sul ruolo della donna nell'economia e nella società, per oltre 30 anni è stata dirigente di Confcommercio.

Era stata anche consigliera comunale a Cuneo per la Dc negli Anni Novanta e per cinque anni presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Cuneo. Aveva avuto anche ruoli importanti in Camera di commercio, di cui fino a due anni fa era stata presidente del Comitato imprenditoria femminine. L'ultimo riconoscimento pubblico a ottobre, con la consegna del "Sigillo d'Oro" della Camera di Commercio. I funerali saranno lunedì a Cuneo. (ANSA).