Ghiaccio: Grand Prix, in vendita biglietti finali di Torino

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Sono in vendita da oggi i biglietti per assistere alle finali dell'Isu Grand Prix, ultima tappa del più noto e prestigioso circuito al mondo di pattinaggio di figura, in programma al Palavela di Torino dall'8 all'11 dicembre. "I nostri atleti daranno il 110% per qualificarsi a questo evento e poter pattinare sul ghiaccio di casa", commenta il presidente della Fisg, Andrea Gios, che invita "tutti gli appassionati e gli sportivi a riempire il Palavela e a godere a pieno delle splendide emozioni che questo magico sport sa regalare. Sarebbe il modo migliore - sottolinea - per iniziare questo appassionante quadriennio che ci condurrà fino ai Giochi di Milano Cortina 2026".

"Dopo le Atp Finals, il Gran Prix rappresenta un'altra grande occasione per mostrare al mondo le bellezze della nostra città.

Siamo sicuri di rivedere al Palavela uno spettacolo eccezionale.

Non una semplice esibizione, ma delle giornate di gara con i migliori atleti della scena internazionale", conclude l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta.

Su www.gpfinal22.org, e sulla piattaforma Vivaticket, sono disponibili i pacchetti All Event, che consente l'accesso a tutte le sessioni di allenamento, ai tre giorni di competizione e al Galà di chiusura. (ANSA).