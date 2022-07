Fridays for Future in corteo a Torino per il clima

Uno striscione con la scritta "Join the fight time is now", in italiano "Unisciti alla lotta adesso", ha aperto il corteo di circa un migliaio di giovani partito dal campeggio 'Climate Social Camp' di Torino per il corteo conclusivo del secondo meeting europeo dei Fridays for Future.

In prima fila gli attivisti Mapa (Most Affected People and Areas) provenienti dall'Asia, America Latina. "El Pueblo unido Jamas l'avencido", cantano. Molte le bandiere e ci sono anche i giganteschi cubi e martello argentati, donati dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, nell'ambito del progetto "Verso", a cura del collettivo olandese Tools for Action.

Tanti gli slogan contro il capitalismo. "È stato bellissimo stare questi giorni tutti insieme - dicono gli attivisti - perché ci siamo confrontati e abbiamo conosciuto varie realtà che hanno il nostro stesso obiettivo". "Un'esperienza che ci ha fatto crescere, sia il meeting al Campus Einaudi che al Climate Camp", aggiungono. Per Luca Sardo portavoce torinese dei Fridays For Future "il comune di Torino deve essere più incisivo sulle politiche per il clima e disincentivare il trasporto in auto, dando un'alternativa. Poi tutelare le aree aree verdi, evitando le cementificazioni".

La manifestazione

"Anche l'informazione è colpevole"

"Noi sul tema ambientale non ci tireremo indietro, ma vogliamo che anche il resto della società faccia la sua parte. Se le cose sotto il profilo climatico sono andate sempre peggio negli ultimi 30 anni, la responsabilità è anche del mondo dell'informazione, che ha sottovalutato il problema e non ha detto la verità". Così Laura Vallaro, responsabile torinese di Fridays For Future, ha introdotto oggi nell'aula magna del Campus Einaudi di Torino un appuntamento significativamente intitolato 'La grande cecità: come raccontare i cambiamenti climatici nei media', al quale interverranno fra gli altri la direttrice de La Nazione Agnese Pieni, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, e quello di Green&Blue Riccardo Luna. L'incontro nella quinta e ultima giornata del secondo meeting europeo di Friday for Future.