Verbania, ripulite dai mozziconi Lido e Canottieri di Suna

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Giornata ecologica ieri, promossa dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Verbania, al Lido e Canottieri di Suna. Giovani volontari hanno ripulito la spiaggia in particolare dai mozziconi di sigaretta e sono stati distribuiti gratuitamente dei porta-cenere personalizzati dal Comune per incentivare al corretto smaltimento e contrastare l' abbandono dei mozziconi. "Ringrazio i molti volontari, i ragazzi - ha spiegato l'assessore all'ambiente Giorgio Comoli - e le associazioni che con hanno promosso l'iniziativa: Terra Verde, Im.patto di Coop, Associazione 21 Marzo, Circolo Il Brutto Anatroccolo di Legambiente, La Vaina cooperativa".

"Ricordiamo che i mozziconi di sigaretta rappresentano l'8.5% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge italiane - ha aggiunto l'assessore -. Questi non devono essere gettati e dispersi nell'ambiente, ma smaltiti correttamente. Infatti il filtro, sebbene composto in carta, colla e fibra di cellulosa, una volta divenuto mozzicone, contiene residui di combustione, tra cui metalli pesanti, sostanze irritanti, tossiche. I mozziconi di sigaretta - ha concluso Comoli - sono dunque veicolo di micro-inquinamento". (ANSA).