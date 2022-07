Smaltiva rifiuti pericolosi abusivamente, denunciato

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - La polizia municipale di Torino ha sequestrato una grossa quantità di rifiuti pericolosi che venivano smaltiti abusivamente. A finire nei guai un marocchino che smantellava elettrodomestici in alcuni locali di uno stabile di corso Regina Margherita, dove conduceva l'attività senza le dovute autorizzazioni. I civich sono intervenuti dopo alcune segnalazioni dei residenti infastiditi dai rumori provenienti dal cortile dove l'uomo smontava gli elettrodomestici desueti per rivendere materiali ferrosi.

Le carcasse venivano abbandonate sulle strade vicino al suo negozio, posto sotto sequestro insieme a due box, e un autocarro utilizzati per la gestione di rifiuti, oltre a numerosi elettrodomestici e rifiuti elettronici ed elettrici. Non solo.

In viale Falchera gli agenti hanno sequestrato un'area a cielo aperto recintata con delle lamiere metalliche, utilizzata dall'uomo come deposito per i rottami. Qui sono stati ritrovati 50 quintali di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 96 elettrodomestici e 24 scatoloni contenenti vari pezzi di ricambio recuperati dallo smontaggio di frigoriferi e lavatrici. (ANSA).