Musica, da settembre 6/a edizione Professione Orchestra

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Si terrà dal 26 settembre all'8 ottobre, a Torino e Pinerolo, la 6/a edizione di "Professione orchestra", il percorso formativo per giovani musicisti under 30 dedicato alla professionalizzazione orchestrale, nato dalla partnership tra l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l'Accademia di Musica di Pinerolo, riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione.

Nel 2022 il corso cambia formula: la prima parte del percorso di perfezionamento è riservata a un massimo di 80 allievi, e quest'anno arricchisce la propria offerta tre seminari per il miglioramento della performance artistica.

Otto borse di studio elargite dall'Accademia di Musica, grazie alla Fondazione Compagnia di S. Paolo, consentono poi ai migliori allievi di proseguire per altri 8 mesi il cammino avviato. Sono previste lezioni di strumento e a sezione con le Prime Parti dell'Orchestra Rai, a seguire prove d'orchestra di 4 produzioni della stagione Rai 2022/23; infine, per le formazioni cameristiche, il percorso si chiude con l'esibizione dal vivo su palchi di prestigio. La presentazione delle domande, entro il 9 settembre, prevede a tutela degli allievi una garanzia covid-19 con la restituzione delle quote di iscrizione versate. (ANSA).