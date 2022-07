Cresce polo moda torinese, fabbrica Hind in Toscana

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Holding Moda - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy - investe a Montevarchi realizzando una terza struttura da 3.500 mq, dedicata al rafforzamento del polo manifatturiero Made in Italy del Valdarno, che ora si estende su una superficie complessiva superiore ai 12.000 mq. Con un investimento di oltre 5 milioni di euro, il nuovo fabbricato affiancherà i due edifici che ospitano Uno Maglia, il primo di 4.000 mq realizzato nel 2015 e il secondo di 5.000 mq, inaugurato a fine 2019.

Costruito con un'elevata attenzione alla sostenibilità, il terzo immobile ospita la nuova sede di Albachiara (azienda entrata nel Gruppo alla fine del 2020) e si sviluppa su due piani: il primo piano di 1.000 mq ospita 50 dipendenti addetti alla confezione di abbigliamento leggero da donna di alta qualità. Attualmente quindi, il polo di Montevarchi vanta un organico complessivo di 189 persone, che diventeranno oltre 200 nei prossimi 6 mesi.

"Questo investimento rappresenta un tassello importante nel progetto di sviluppo del polo di Holding Moda, sia in ottica di integrazione sinergica tra le diverse realtà del Gruppo sia in termini di dimensione e innovazione del progetto. I risultati ottenuti e le interessanti prospettive di crescita testimoniano la validità del nostro modello di business focalizzato su servizio al cliente, eccellenza produttiva, sostenibilità, formazione e innovazione tecnologica" commenta Claudio Rovere, fondatore e presidente di Holding Industriale, (ANSA).