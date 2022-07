Clima: la politica in corteo domani con i Fridays For Future

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - "Siamo qui per ascoltare, perché siamo convinti che le ragioni dei ragazzi siano chiare e lapalissiane. Per questo domani scenderemo in piazza con loro, perché il nostro pianeta, il nostro paesaggio e la nostra economia sono in sofferenza". I rosso-verdi italiani domani parteciperanno al corteo organizzato a Torino dal Climate Social Camp e dai Friday For Future che nel capoluogo piemontese partecipano al secondo meeting europeo. Ad annunciare la presenza delle delegazioni di Sinistra Ecologista, dell'alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde+Sinistra Italiana), con una conferenza sulla riva del Po, sono stati il segretario di SI, Nicola Fratoianni, la coportavoce di Europa Verde ed europarlamentare Eleonora Evi, il capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Marco Grimaldi. "Lo dicono i movimenti ambientalisti da tempo: questa non rischia di essere l'estate più calda degli ultimi anni, ma rischia di essere la più fresca dei prossimi - ha spiegato Marco Grimaldi - e lo vogliamo dire a tutte le forze politiche che minimizzano: guardate che la siccità c'è, i cambiamenti climatici ci sono e picchiano durissimo sulla nostra economia reale". "Siamo qui per convergere, ascoltare, sostenere, partecipare, contribuire alla costruzione di un terreno di conflitto culturale, politico - ha affermato Fratoianni - il conflitto è il più importante carburante verde della democrazia. La politica senza il conflitto non esiste e diventa amministrazione di interessi".

