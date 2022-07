Accordo Autotorino e E-Gap per ricarica auto ondemand

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Un nuovo servizio di mobilità sostenibile per vetture green arriva a Torino grazie ad una partnership siglata tra E-Gap e Autotorino. Si tratta di un nuovo servizio di ricarica rapida on demand per auto elettriche disponibile su tutto il territorio del perimetro cittadino; l'offerta è rivolta in particolare ai nuovi clienti di Autotorino che acquistano vetture full-electric o plug-in hybrid.

Grazie alla flotta di van 100% elettrici, i clienti Autotorino ed E-Gap, con una semplice prenotazione via App, possono ricevere un rifornimento rapido e green di energia elettrica alla propria vettura, ovunque si trovino entro il perimetro cittadino. L'operatore raggiunge il luogo della prenotazione, facendo risparmiare sia i tempi di percorrenza per il raggiungimento delle infrastrutture, sia quelli previsti per la ricarica.

Secondo le due realtà, il parco auto elettrico in Piemonte negli ultimi due anni è cresciuto di oltre il 500%, passando da 1.374 a 8.652 veicoli. La rete di ricarica pubblica, nel medesimo periodo, ha sviluppato un incremento solo del 29%, passando da 2.048 a 2.650 punti. (ANSA).