A Biella torna la kermesse dei birrifici "Bolle di malto"

(ANSA) - BIELLA, 28 LUG - "Bolle di malto", la rassegna dei birrifici artigianali, sarà ospitata a Biella dal 25 al 29 agosto in piazza Martiri. Numeri importanti per la kermesse di quest'anno: 7000 metri quadrati di esposizione, 20 birrifici artigianali da diverse regioni italiane, oltre 300 stili di birra e 100 prodotti dalle cucine di strada, 2400 minuti di musica live. Fin dalla prima edizione tenutasi nel 2015, nel 2019 l'evento ha accolto oltre 90.000 visitatori provenienti da tutta Italia, con un consumo di oltre 30.000 litri di birra artigianale. Forte di questi numeri, Bolle di Malto è oggi il primo evento per partecipazione del Paese dedicato alla cultura e alla tradizione della filiera brassicola. (ANSA).