Tv, eccellenze Nord Astigiano protagoniste su Linea Verde

(ANSA) - ASTI, 27 LUG - Il territorio di Oro Monferrato, progetto che coinvolge 47 Comuni del Nord Astigiano, sarà protagonista su Rai1 sabato 30 luglio. Alle 11.55 andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Sentieri, dedicata ad alcuni dei luoghi più spettacolari e meno conosciuti del Piemonte, tra cui il Nord Astigiano, oltre alla Valle Pellice e alcune delle vette simbolo come il Monviso.

Le riprese della nuova puntata, condotta dalla ex campionessa di fioretto Margherita Granbassi e dal maestro di sci e alpinista Lino Zani, si sono svolte il 2-3 luglio. Lo stesso giorno, alle 18,30 a Cocconato (Asti), ci sarà un nuovo talk targato Oro Monferrato. L'apertura è affidata alla giornalista gastronomica e ispettrice per la Guida Ristoranti de L'Espresso Eleonora Cozzella, che dialogherà con il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli. Altri relatori saranno Marco Cattaneo, direttore del National Geographic, Luca Ferrua, direttore de IlGusto.it, e Giancarlo Morelli, chef stellato ed esperto di ristorazione sostenibile. Alle 20, infine, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari riceverà un tartufo "Oro Monferrato" da un personaggio simbolo del territorio.

