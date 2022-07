Maltempo: Borgo Vercelli, vento danneggia tetto casa riposo

(ANSA) - VERCELLI, 27 LUG - Il maltempo della notte scorsa che si è abbattuto anche sul Vercellese ha provocato danni a Borgo Vercelli, paese a ridosso del capoluogo, dove il vento ha divelto parte del tetto della casa di riposo di via Tavallini.

Le lamiere sono cadute sulla strada adiacente, lasciando il solaio dell'edificio scoperto. A causa dell'inagibilità delle stanze, alcuni ospiti sono stati temporaneamente sistemati nel refettorio per trascorrere la notte.

In totale sono 29 gli anziani che si trovano in struttura, già colpita dalle forti raffiche di vento della sera precedente.

Non si registrano feriti. A Trino, centro della provincia di Vercelli ai piedi del Monferrato, il Bosco della Partecipanza è chiuso per questioni di sicurezza: il vento di questi giorni ha spezzato rami e abbattuto diversi alberi dell'area protetta di proprietà pubblica, finiti poi sui sentieri e sulle strade interne. (ANSA).