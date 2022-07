Clima: Fratoianni (Si), siamo con i ragazzi del Camp

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "Un saluto di cuore e un grande augurio di buon lavoro alle ragazze e ai ragazzi che in queste ore a Torino stanno dando vita al Climate Social Camp, il campeggio internazionale delle realtà ambientaliste organizzato e ospitato da Fridays For Future Italia." Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Mi sorprende quanto queste nuove generazioni - prosegue il leader di SI - abbiano capito ben prima di altre due questioni fondamentali. La prima, che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Dobbiamo agire ora e subito per salvare l'unico Pianeta a nostra disposizione. La seconda, che giustizia sociale e ambientale camminano insieme. Non possiamo salvare il nostro pianeta senza abbattere le disuguaglianze sociali." Fratoianni ha poi proseguito sul suo profilo Fb: "Noi siamo con loro, a disposizione per portare le loro istanze nelle stanze della politica di Palazzo, sorda e colpevole. Siamo dalla parte giusta della storia e non intendiamo arretrare neanche per prendere la rincorsa. Perché la lotta per arrivare alla fine del mese - conclude Fratoianni - e per evitare la fine del mondo è la stessa". (ANSA).