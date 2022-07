Siccità:Marnati, in Piemonte piovuto ma situazione non rosea

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Nonostante ieri sia piovuto, la situazione non è affatto rosea. Ci troviamo nuovamente in affanno sul fronte idrico, e in alcune zone si sta di nuovo facendo la distribuzione dell'acqua con le autobotti. Presto dovremo fare un nuovo conteggio dei danni e formulare una nuova richiesta di risorse al Governo". Così l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, presentando gli interventi che saranno messi in campo sul territorio regionale contro la dispersione idrica, che in Piemonte è mediamente del 33%.

"Fra il 2020 e il 2026 - ha annunciato Marnati - sarò fatto sulle reti idriche del Piemonte un investimento totale di 486 milioni, che include tutte le opere che ogni Ato ha chiesto all'interno del Pnrr. Le risorse arriveranno per 165 milioni dallo Stato e per 321 dal cofinanziamento dei cittadini attraverso le tariffe dell'acqua, il cui costo nella nostra Regione uno dei più bassi esistenti. In questo modo le perdite saranno non eliminate ma ridotte al minimo possibile". (ANSA).