Mezzo pesante perde carico vetro nell'Alessandrino

(ANSA) - SPIGNO MONFERRATO, 26 LUG - Riaperta al traffico, poco prima delle 17, la statale 30 'di Val Bormida'. E' stata chiusa temporaneamente all'altezza del chilometro 56,150 - come comunicato dall'Anas - per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante finito fuori strada a Spigno Monferrato (Alessandria). Secondo quanto riferito dalla Compagnia carabinieri di Acqui Terme, si tratta di un camion carico di bottiglie e contenitori di vetro prelevati da un'azienda di Dego (Savona). Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato, rovesciando il carico sulla carreggiata. Sul posto anche il soccorso meccanico per il recupero del veicolo. (ANSA).