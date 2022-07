Vigili fuoco in sciopero a Biella, siamo 11 per 170mila abitanti

(ANSA) - BIELLA, 25 LUG - Martedì 2 agosto il personale del comando provinciale di Biella sarà in sciopero per denunciare l'importante carenza di personale amministrativo e operativo. La comunicazione giunge dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Conapo e Usb.

"La situazione non è più sostenibile, la mancanza di personale correlata da una pianta organica troppo bassa ha costretto il comando a non poter garantire più di 11 vigili del fuoco a turno per tutta la provincia, di cui 8 svolgono gli interventi e 3 gestiscono le sede e la sala operativa. Ci sono 170.000 abitanti nelle mani di 11 vigili del fuoco - denunciano i sindacati -. Riteniamo sia inaccettabile che un comando provinciale sia ridotto al minimo storico. Il 2 agosto dalle 10 alle 13, saremo davanti alla sede di via Santa Barbara per manifestare contro l'indifferenza del dipartimento e la proposta di aumentare di sole 4 unità la pianta organica, a fronte delle 8 richieste per raggiungere degli standard accettabili". (ANSA).