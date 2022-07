Museo del Cinema Torino, De Gaetano confermato direttore

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Domenico De Gaetano è stato confermato per un biennio direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, come previsto dal contratto. La conferma è avvenuta durante la seduta del 20 luglio scorso del Comitato di Gestione del Museo, presieduto da Enzo Ghigo e composto da Giorgia Valle (vicepresidente), Gaetano Renda, Annapaola Venezia e Paolo Del Brocco. "Rinnoviamo la fiducia al direttore De Gaetano per l'ottimo lavoro svolto - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema -. La conferma, su mia proposta, è stata approvata all'unanimità dal Comitato di Gestione della fondazione. A lui i migliori auguri di buon lavoro".

Domenico De Gaetano è laureato in Storia e Critica del Cinema all'Università degli Studi di Torino, dal 2019 è direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, è stato vicepresidente di Film Commission Torino Piemonte, direttore artistico di Volumina e Coordinatore dell'immagine alla Reggia di Venaria. Esperto di cinema, ha realizzato progetti artistici e multimediali con registi, compositori e architetti come Peter Greenaway, Atom Egoyan, Michael Nyman, Brian Eno e Emir Kusturica, David Cronenberg e Daniel Libeskind presso prestigiose istituzioni quali il Toronto International Film Festival, il Paleis Het Loo e la Festa del Cinema di Roma. (ANSA).