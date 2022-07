In fuga su auto intestata a prestanome, multato conducente

(ANSA) - ASTI, 25 LUG - Tre stranieri del Torinese in fuga su un'auto proveniente da Poirino sono stati fermati a Villafranca d'Asti dalle forze dell'ordine dopo una segnalazione per presunto furto ai danni di una donna. L'accertamento ha coinvolto i carabinieri di Villafranca e di Montechiaro e polizia locale.

Il veicolo era intestato a un egiziano prestanome residente nel Milanese, proprietario di altre 77 auto. Il conducente, sanzionato, ha spiegato di avere preso temporaneamente in uso il mezzo corrispondendo denaro al proprietario. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, la carta di circolazione sospesa. L'auto era già stata sottoposta a fermo fiscale.

Intanto l'amministrazione comunale di Villafranca mette in guardia dalla truffa dello specchietto, tentata di recente nei pressi di piazza Santanera. Il truffatore, un giovane a bordo di una Fiat Grande Punto, ha lamentato di avere subito la rottura dello specchietto, chiedendo un immediato risarcimento in denaro al conducente di un'altra auto. Quest'ultimo, proponendo di chiamare la polizia, ha ottenuto come reazione il rapido allontanamento del truffatore. (ANSA).