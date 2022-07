Clima: anche fogli di via per blitz ambientalisti a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Oltre alle 25 persone denunciate per manifestazione non autorizzata e invasione di edifici pubblici, la Questura di Torino ha emesso cinque fogli di via per altrettanti attivisti di Extinction Rebellion che questa mattina all'alba hanno compiuto un blitz sul palazzo della Regione Piemonte in piazza Castello a Torino. Due attiviste erano salite sul balcone del palazzo regionale e avevano srotolato uno striscione con la scritta "Benvenuti nella crisi climatica, è solo l'inizio". Per i ragazzi di Extinction Rebellion è arrivata la solidarietà del Climate Social Camp, durante l'apertura dei lavori del meeting europeo dei Fridays For Future. (ANSA).