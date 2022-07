Al via bando Mise da 50 milioni, apre sportello per imprese

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Ha aperto a mezzogiorno lo sportello della Camera di Commercio di Torino che aiuterà le imprese delle filiere aerospazio e automotive, a partecipare al bando da 50 milioni di euro messi a disposizione dal Mise per la riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Torino. Non ci sarà un 'click day', ma i tempi sono stretti: le domande dovranno arrivare entro il 20 settembre. Tra i requisiti prioritari l'impatto sull'occupazione, che vuol dire almeno il mantenimento dei posti di lavoro. Il bando - che interessa 112 comuni - sosterrà progetti di investimento produttivo, di tutela ambientale, di ricerca, di formazione del personale. Domani ci sarà un webinar con Invitalia per dare tutti i dettagli alle imprese..

"E' una giornata importante perché su questo bando abbiamo lavorato a lungo, insieme. La situazione politica non aiuta, ma chiediamo alle imprese di non mollare, di avere fiducia e continuare a investire, questo bando può aiutare" ha detto il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina.

"La Camera di Commercio è la casa delle imprese, vogliamo che le imprese siano informate. C'è stato un grandissimo lavoro degli uffici. E' il primo banco di prova della collaborazione tra pubblico e privato, mettiamo in campo le energie migliori", ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo e Attvità produttive Andrea Tronzano. "E' stato un lavoro intenso, faticoso, ma siamo molto orgogliosi di quanto è stato fatto" ha aggiunto Paolo Praticò, responsabile Grandi Investimenti Invitalia. "Finalmente siamo arrivati al bando, è stato un esercizio importante di semplificazione e condivisione. E' un'opportunità significativa per e imprese" ha sottolineato l'assessore comunale Gianna Pentenero. (ANSA).