Alimentare: Asti, 14 comuni promuovono eccellenze su portale

(ANSA) - ASTI, 23 LUG - C'è la mappa delle tipicità e del gusto sui totem del Distretto del Mastodonte, iniziativa diffusa in 14 centri della Valtriversa, zona collinare della provincia di Asti, per la promozione del commercio locale. I cartelli su un lato raccontano il paese che li ospita, sull'altro valorizzano i prodotti del territorio. protagonisti i prodotti di punta dei quattordici paesi: nocciole a Castellero, zafferano a Villafranca, miele a Ferrere, frutta e verdura a km zero a Maretto e San Paolo Solbrito, erbe aromatiche a Monale.

Valorizzata anche la bagna cauda di Cortandone e la tinca gobba dorata a Cellarengo. Ci sono poi i tre gioielli comuni ai quattordici centri della Valtriversa: il tartufo bianco e il tartufo nero e la pregiata carne bovina di razza piemontese.

I totem sono dotati di Qr Code, il che consente di navigare, attraverso il telefonino, nel sito del Distretto, dove si fanno conoscere i circa 250 esercizi commerciali tra botteghe artigiane, ristoranti, b&b e agriturismi, che hanno aderito alla nuova realtà nata nel 2021. Sul portale è anche possibile conoscere, in tempo reale, il programma degli eventi di quest'anno. (ANSA).