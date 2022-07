Palazzina di Stupinigi, la storia nelle cartoline d'epoca

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Attraverso 60 cartoline d'epoca, nella Sala del Cervo della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 30 luglio al 4 settembre, si snoda un ideale percorso storico tra le immagini e le memorie immortalate in un cartoncino rettangolare. Le cartoline provengono dalla collezione di più di 50mila cartoncini d'epoca di Angelo Magliacane, raccolte nei mercatini in giro per il mondo.

"Sono sempre alla costante ricerca di quei cartoncini illustrati - racconta Magliacane - che sono segno e traccia della storia dei nostri bellissimi borghi ed anche della vita quotidiana dei nostri avi e la nostalgia è sicuramente una delle ragioni per cui colleziono cartoline. Le immagini e i racconti mostrati sono spesso associati a memorie del nostro e proprio passato che rievocano ricordi, emozioni e bellezze". La prima cartolina postale del mondo fu della Correspondenz-Karte e non conteneva immagini. Era un cartoncino in bianco e nero emesso dalle poste dell'Impero Austro-Ungarico il 1° ottobre 1869. Fu inventata da Emanuel Herrmann, professore di Economia all'Accademia Militare Teresiana, con l'intento di sostituire, per la breve corrispondenza, le più onerose lettere.

Ma il titolo di fautrice della cartolina illustrata spetta alla Francia: nel 1870 il libraio Bernardeau de Sillé-le-Guillaume ebbe per primo l'idea di ornare di disegni e figure le cartoline e nel 1891 Dominique Piazza ideò le cartoline illustrate con fotografie. Il 23 giugno 1873 anche l'Italia introduce la "Cartolina postale di Stato". (ANSA).