A4 Torino-Bardonecchia, possibili rallentamenti per cantieri

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Domenica 24 luglio potrebbero verificarsi rallentamenti con code sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, dovuti alla presenza di cantieri che Sitaf, Società Italiana per il traforo autostradale del Fréjus, deve realizzare nelle gallerie, in ottemperanza alle norme in vigore.

Ad incidere sarà anche l'elevato tasso di traffico di ritorno dalle località turistiche montane, soprattutto nella fascia 14-21, con maggiore criticità dalle 16 alle 20.

Lo comunità la stessa azienda, che consiglia agli automobilisti di monitorare i pannelli lungo l'autostrada e contattare il numero verde 800.840.708 per aggiornamenti sul traffico. "Per evitare la formazione di code nelle gallerie - aggiungono da Sitaf - riteniamo necessario rallentare i veicoli al pedaggio di Salbertrand in direzione Torino, con la temporanea chiusura di qualche pista automatica Telepass".

(ANSA).