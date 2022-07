Siccità: sindaco Alessandria firma ordinanza antispreco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 LUG - E' stata firmata dal sindaco Giorgio Abonante, di concerto con Amag Reti Idriche, l'ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile. Considerata l'endemica carenza idrica in atto - si legge nel provvedimento - sono vietati prelievo e consumo per irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di cortili, piazzali, veicoli privati; riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico. Sollecitati anche comportamenti responsabili nelle attività quotidiane. (ANSA).