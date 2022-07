Sestriere Festival, 22 film in gara nella sala più alta d'Europa

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Tutto è pronto per la dodicesima edizione del Sestriere Film Festival in programma al Colle dal 30 luglio al 7 agosto. L'evento è stato presentato al Museo Nazionale del Cinema presso la Mole Antonelliana. Il Sestriere Film Festival è organizzato nella sala cinematografica più alta d'Europa a 2035 metri del Cinema Fraiteve dove è possibile assistere tutte le sere, dalle 21 sino alla finale del 6 agosto, alla proiezione dei lavori che partecipano al concorso e selezionati da Montagna Italia.

Inoltre, saranno proposte delle proiezioni di film fuori concorso che hanno come tema centrale la montagna, le storie dei popoli delle terre alte e le grandi imprese. Non mancano le serate speciali come quella di apertura con la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che, nel 150mo anniversario delle Truppe Alpine e nel 70mo delle Brigata Alpina Taurinense, aprirà con un concerto, sabato 30 luglio alle 21, la kermesse dedicata al cinema della montagna.

Al Sestriere Film Festival i film in concorso sono 22 provenienti da Francia, Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Svizzera, Polonia, Austria, Cina e Pakistan. Ai film in concorso si aggiungono 8 opere cinematografiche fuori concorso. Tra queste verrà proiettata la versione restaurata dalla cineteca di Bologna del film "Italia K2" di Mario Fanti. Come di consueto saranno presentate e proiettate sul grande schermo le 21 fotografie finaliste del concorso fotografico Spirit of the Mountain.

E' stato firmato, dopo la conferenza stampa, il protocollo d'intesa tra il Comune di Sestriere e il Museo Nazionale del Cinema con il supporto del Museo Nazionale della Montagna e di Film Commission Torino Piemonte. Una collaborazione mirata alla promozione turistica del territorio alpino di Sestriere e delle montagne olimpiche della Vialattea. (ANSA).