Incendi: 9 vigili del fuoco e 6 mezzi da Alessandria a La Spezia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 LUG - Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Alessandria, composta da 9 persone e 6 mezzi, è partita in supporto ai colleghi di La Spezia per fronteggiare incendi di vegetazione che stanno interessando la provincia ligure. Attenzione alta a Santo Stefano Magra e, soprattutto, a Sarbia, sulla collina alle spalle della città con le fiamme - visibili anche dal centro - che hanno lambito le case; operazioni di spegnimento nel corso di tutta la notte. "La nostra squadra fa riferimento al Comando provinciale di La Spezia, da cui partono le indicazioni per i diversi interventi dislocati sul territorio - spiegano dalla sala operativa di Alessandria -. Considerata l'emergenza siccità e le temperature da bollino rosso, siamo costantemente allertati in Piemonte e nelle regioni confinanti". (ANSA).