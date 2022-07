Camminata a 300 metri di altezza, funambolo tenta impresa

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Domenica 31 luglio alle 11 il funambolo di fama internazionale Andrea Loreni, di Cuorgnè, tenterà una camminata su un cavo a 300 metri di altezza nel cuore della Val Verdassa, a Frassinetto (Torino), sulla Zipline Arcansel. Il performer proverà a battere il suo personale record di distanza, camminando per 350 metri appeso nel vuoto.

L'impresa sarà visibile al pubblico anche da un maxischermo posizionato all'arrivo del percorso.

L'evento si inserisce in un weekend ricco di attività a Frassinetto, tra musica dal vivo, stand gastronomici e giochi per bambini. Dalle 17 alle 4 si potrà anche provare l'ebrezza del volo in notturna lungo la Zipline Arcansel, 1800 metri di adrenalina a 140 chilometri orari per un dislivello tra fune e terra di circa 400 metri. (ANSA).