West Nile: due casi di infezione in persone in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Due casi di positività in persone del virus West Nile sono stati notificati ieri in Piemonte, uno in provincia di Novara e uno in quella di Vercelli, mentre non ne sono stati segnalati in animali, né in zanzare. A riferirlo è l'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'Izs fornisce intanto i dati sulla situazione epidemiologica del 2021 per la febbre del Nilo, con 2 positività in Piemonte nell'uomo. (ANSA).