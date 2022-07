Spumante365, la start up di e-commerce verticale 'raddoppia'

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Secondo round di finanziamento per Spumante365, la start up innovativa, creata un anno fa da Marco Duò, piattaforma digitale dedicata esclusivamente alle bolline italiane. L'obiettivo ora è di raggiungere un milione di euro.

Sostenuta da un gruppo di investitori, anche internazionali, che ne ha garantito la crescita, Spumante365 si dedica a un comparto vinicolo di successo, che tra il 2021 e il 2022 ha fatto registrare una crescita di consumo del 90% I nuovi capitali saranno investiti da Spumante365 principalmente per il passaggio dal fully digital al phygital, ossia alla strategia multicanale prescelta dalle aziende leader nel mondo.

"Il phygital rappresenta il futuro delle relazioni con i clienti. - spiega Marco Duò - Ecco perché è tra i temi di sviluppo di Spumante365: promuovere una buona customer experience è importante in qualsiasi canale di vendita, online o offline, e il phygital può contribuire a questa percezione in modo più intenso". Grazie alla tecnologia i clienti potranno vivere un'esperienza d'acquisto quanto più simile alla vendita tradizionale, ma con la comodità di un acquisto da remoto. Un sommelier del team Spumante365 sarà a disposizione live per accompagnare il cliente nella scelta dei vini desiderati spiegandone tutte le caratteristiche. "Niente bot o sistemi automatici - sottolinea Duò - il cliente parlerà coi nostri esperti come se si trovasse in enoteca e potrà vedere coi propri occhi ciò che i nostri sommelier gli propongono." Oltre al phygital i capitali verranno utilizzati per l'internazionalizzazione della piattaforma, sulla distribuzione dedicata al canale horeca.

Il magazzino di Spumante365 è stato realizzato a Felizzano (Alessandria) in un ex spazio industriale: 12.000 metri quadri condivisi con altre aziende. Le bottiglie stoccate da Spumante 365 sono attualmente circa 5.000 ma il numero è in costante aumento. (ANSA).