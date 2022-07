Immobiliare.it, prezzi stabili in Piemonte nel semestre

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - In Piemonte il mercato immobiliare si è stabilizzato: a un anno dal forte impulso dato dalla fine dell'emergenza pandemica, nel primo semestre del 2022 nella regione si registrano prezzi stabili sia per le compravendite sia per l'affitto. L'Osservatorio semestrale di Immobiliare.it evidenzia infatti un aumento dell'1% anno su anno nel prezzo degli immobili in vendita e in affitto.

Comprare casa in regione costa in media 1.493 euro al metro quadro, con una sostanziale stabilità anche rispetto al primo trimestre del 2022 (1,1%). Sebbene l'invenduto anno su anno sia diminuito di 3,5 punti percentuali, segno che molti immobili sono usciti con successo dal mercato, la richiesta di case in vendita presenta comunque segno meno (-6%) e, non a caso, nell'ultimo trimestre l'offerta torna di nuovo a salire (+3,6%).

Come quello delle compravendite, anche il mercato delle locazioni vive un periodo di stabilità dei prezzi, anche se lo stock di case disponibili è in netto calo (-32,6%) a fronte di un interesse verso la possibilità dell'affitto in crescita di quasi il 50%. (ANSA).