Festival Economia Torino, tema Ripensare la globalizzazione

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Ripensare la globalizzazione: è questo il tema della seconda edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dall'1 al 4 giugno. "Quella globalizzazione - spiega Tito Boeri, direttore scientifico del Festival - ha lasciato in eredità in molti paesi tensioni distribuite che spesso sono sfociate nell'affermazione su vasta scala di movimenti populisti. E le stesse attuali tensioni geopolitiche possono essere lette anche come una delle conseguenze di una globalizzazione troppo veloce che ha rafforzato in alcuni paesi autocrazie antidemocratiche.

L'economia, la politica, le scienze sociali devono, dunque, cambiare approccio. Devono ripensare la globalizzazione. Occorre graduarne i tempi, ridurne la velocità indotta dal progresso tecnologico, rafforzare le istituzioni multilaterali, riformare i nostri sistemi di protezione sociale, sviluppare nuovi modelli di business che, invece di puntare sulla disintegrazione dei processi produttivi, rafforzino l'integrazione verticale"..

C'è molta ricerca su questi temi. Per questo Torino - sottolineano gli organizzatori del Festival - dall'1 al 4 giugno 2023 diventerà la capitale mondiale nel ripensare la globalizzazione. Quattro giorni ricchi di idee, progetti, studi, testimonianze. (ANSA).