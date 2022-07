Design: Icona studia cooperazione con contea cinese Lingshui

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Missione cinese per Icona Design Group, società italiana di design con headquarter a Torino e presente da oltre dieci anni con una sede operativa a Shangai, oltre che negli USA, in Nuova Zelanda e Giappone. Nella sede della contea di Lingshui, nella provincia di Hainan (Cina meridionale), la vice governatrice Zheng Li ha incontrato la delegazione dell'azienda guidata dal general manager Enea Colombo, responsabile anche della sede di Shangai, per analizzare l'opportunità di cooperazione in progetti di sviluppo strategici per la provincia cinese, come il parco industriale di design a basse emissioni di carbonio e un centro di progettazione e ricerca e sviluppo.

"Accogliamo con grande interesse le aziende che dimostrano passione nel realizzare progetti che possono migliorare la qualità della vita delle persone, con aspirazioni culturali di elevata visione e progetti a zero emissioni per le città del futuro - ha affermato Zheng Li - Vogliamo creare, anche grazie al contributo di Icona, un'area capace di attrarre nella nostra contea aziende e investimenti da tutto il mondo" Colombo ha ripercorso la storia di Icona e illustrato l'attività della sede di Shanghai, che conta quasi 100 designer e ingegneri, e rappresenta attualmente la più grande società di design e mobility a capitale interamente straniero presente in Cina. "Lingshui ha un grande potenziale di sviluppo - ha affermato Colombo - e le prospettive per una collaborazione proficua sono reali. Il prossimo passo sarà elaborare piani di sviluppo generali, rafforzare ulteriormente gli scambi, eseguire attivamente l'aggancio dei progetti, cercare più opportunità di cooperazione e ottenere uno sviluppo vantaggioso per tutti".

