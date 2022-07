Danza: Bolle a Torino a fine dicembre, prevendita dal 21/7

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La fine d'anno dei torinesi vedrà in scena la grande danza di Roberto Bolle, che torna con il suo Gala, l'ormai noto "Roberto Bolle and Friends", al Teatro Regio di Torino per tre spettacoli nuovi e straordinari dal 29 al 31 dicembre del 2022, le prime due giornate alle 20.30, la terza alle 17. La prevendita inizia domani, 21 luglio, sul circuito TicketOne e alla biglietteria del Regio, che sarà chiusa nell'estate dal 1 al 28 agosto.

C'è ancora riserbo sul cast che accompagnerà l'étoile in questi nuovi appuntamenti per un programma che viene ogni volta pensato e ideato da Bolle mescolando repertorio classico e contemporaneo, pezzi inediti a grandi cavalli di battaglia.

Sempre all'insegna della grande danza internazionale. (ANSA).