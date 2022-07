Da bottiglie di Barolo fondi per borse di studio

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Dalle bottiglie di Barolo fondi per finanziare borse di studio e progetti di sviluppo del territorio. L'iniziativa, dedicata all'imprenditore vinicolo e vicepresidente del Consorzio del Barolo, Mauro Daniele, morto prematuramente un anno fa, è lanciata dalla sua famiglia attraverso la messa in vendita di una selezione limitata di bottiglie di Barolo DOCG Bergera Pezzole 2017.

I destinatari delle borse di studio saranno selezionati fra gli studenti del corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino: Saranno scelti da una commissione appositamente costituita. Ne faranno parte l'enologo Savio Daniele in rappresentanza della famiglia di Mauro, Lorenzo Olivero, presidente della Strada del Barolo, e Vincenzo Gerbi, professore ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università di Torino.

Parte del ricavato della vendita contribuirà, inoltre, a finanziare un progetto di valorizzazione territoriale definito in collaborazione con il comune di Novello (Cuneo).

Le bottiglie sono in vendita al prezzo di 75 euro l'una.

L'iniziativa verrà illustrata il 29 Agosto 2022, dalle 17.00 alle 20.00, con una tavola rotonda dal titolo "Valorizzare il Territorio: punti di vista diversi per un obiettivo comune", (ANSA).