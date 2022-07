Cooperative, alleanza tra Cantina Clavesana e Piemonte Miele

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Alleanza nel campo delle cooperative agricole tra Produttori in Clavesana e Piemonte Miele.

L'iniziativa, realizzata nella cornice del bando per la promozione e la comunicazione, misura 3.2 del Psr (piano di sviluppo rurale), della Regione Piemonte, si realizza sul web e sui canali social ed è nato dalla volontà di promuovere le Langhe e il valore della cooperazione. Punto di partenza la riconosciuta "importanza di unire le forze anche tra comparti diversi, ma che tuttavia dipendono dalle stesse risorse, per diffondere una maggiore consapevolezza sulla tutela della biodiversità".

Produttori in Clavesana è una cooperativa di 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare. Nata il 27 aprile 1959 con 32 soci fondatori, Oggi conta 320 ettari coltivati, 1,8 milioni di bottiglie e 6 milioni di euro di fatturato nel 2021. Coltiva uve dolcetto, barbera, nebbiolo, chardonnay, pinot nero, viognier.

Piemonte Miele, costituita a Fossano (Cuneo) nel 1976, conta oggi oltre 450 Soci, prevalentemente aziende a conduzione professionale distribuite per lo più in Piemonte, ma anche in altre regioni d'Italia, tra cui Calabria e Sicilia. Offre una completa gamma di mieli: i più importanti sono i grandi classici del Piemonte come il miele di tarassaco, acacia, castagno, rododendro, flora alpina, tiglio, abete, melata, millefiori ma anche il meglio delle altre regioni italiane. (ANSA).