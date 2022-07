Caldo: Torino, raddoppiano gli anziani che chiedono aiuto

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Il grande caldo fa crescere, a Torino, il numero di anziani che si rivolgono ai servizi di supporto messi in campo dal primo luglio con il Piano emergenza caldo del Comune e che offre vari tipi di aiuto dalle incombenze quotidiane come la spesa o le visite mediche alla compagnia a domicilio al supporto telefonico di chi chiede informazioni o ha bisogno anche solo di parlare. Nei primi 15 giorni, su una platea di 1.015 anziani fragili segnalati dai medici di base ai servizi della Citta, sono stati 86 quelli che hanno chiesto un supporto, in particolare nelle zone di Mirafiori e nell'area sud ovest di Torino, contro i 40 dello scorso anno. Finora sono 170 i progetti attivati.

Complessivamente il Comune ha stanziato una spesa potenziale fino a un massimo di 530 euro mensili per interventi di assistenza domiciliare, che vanno dall'assistente famigliare al telesoccorso su telefono fisso. I dati sono stati illustrati nel corso di una seduta della Commissione consiliare in Comune.

Molte anche le telefonate al numero verde del Servizio Aiuto Anziani nato per recepire le esigenze di tutti gli ultrasessantacinquenni. Il servizio risponde ai numeri 011.01133333 e 011.8123131 ed è operativo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 17, mentre dopo quell'orario e il sabato e la domenica risponde il centralino della Polizia municipale.

