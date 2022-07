Caldo record su Torino, medici del Sima lanciano allarme

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Il caldo record su Torino, città che da giovedì vedrà il livello massimo di allerta con il bollino rosso, rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Lo affermano i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che lanciano oggi l'allarme sulle ripercussioni delle temperature elevate sul corpo umano. "Il caldo eccessivo determina problemi sanitari - afferma il presidente Sima, Alessandro Miani - perché può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea. Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in determinate condizioni ambientali questo non è sufficiente".

I medici del Sima hanno diffuso una guida per aiutare i torinesi a difendersi dal caldo: tra i consigli pubblicati, un adeguato ricambio di aria in casa, evitare di uscire nelle ore più calde, chiudere le finestre durante le ore centrali, assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitando alcolici. Infine preferire cibi che contengono molta acqua, come frutta e verdura. (ANSA).