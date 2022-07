Caldo: 40 gradi sempre più vicini, domani altro aumento

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Termometro sempre più vicino ai 40 gradi in Piemonte, sotto la cupola, come molte altre regioni europee, dell'anticiclone africano. La stazione meteo di Smi (Società Meteorologica Italiana) a Moncalieri (Torino) ha registrato oggi una massima di 38.5, quasi un grado e mezzo in più rispetto a ieri. Ancora più significativa la minima della scorsa notte: 25.8.

Sulle colline del Gavi e del Tortonese, in provincia di Alessandria, 37 gradi, misurati dalla rete di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale),; pochi decimi in meno nel centro di Torino, ad Acqui Teme (Alessandria) e Asti (36.7).

Ai 4.554 metri della Capanna Margherita la massima è arrivata a +3,9 gradi, ieri la minima non era scesa sotto -0,4.

Domani Arpa prevede un ulteriore aumento delle temperature.

Ancora giorni di canicola, quindi. Stando alle previsioni "a medio termine" di Smi, l'alta pressione africana la prossima settimana "sarà scalfita da correnti occidentali atlantiche, che potranno favorire la formazione di temporali in montagna, ma a tratti anche in pianura, tra il 26 e il 29 luglio".

Caldo ancora intenso a inizio settimana e massime a 36-39 gradi; dal 27 luglio dovrebbero scendere a 32-35, sempre secondo le elaborazioni fatte da Smi che prevede un probabile nuovo aumento del caldo a inizio agosto. (ANSA).