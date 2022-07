Calcio: Juve; forfait Rabiot, 'niente Usa per motivi personali'

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "In accordo con la società e per motivi personali, rimarrò in Italia per completare la mia preparazione fisica": con questo messaggio sui social, Adrien Rabiot annuncia la sua assenza alla tournée della Juventus in America. I bianconeri dunque partiranno per gli Usa senza il centrocampista francese: la squadra volerà negli States, dove affronterà il Chivas (22 luglio), il Barcellona (26 luglio) e Real Madrid (30 luglio). (ANSA).