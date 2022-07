Aereo di Natale Palli, 40.000 euro da ministero cultura

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 20 LUG - Il Comune di Casale Monferrato (Alessandria) riceverà 40mila euro dal ministero della Cultura (Direzione generale Archeologica belle arti e paesaggio) per la messa in sicurezza delle semi-ali inferiori del velivolo 'Ansaldo A.1. Balilla', appartenuto a Natale Palli e donato nel 1922 dalla famiglia alla città. "Ancora una volta abbiamo dimostrato l'alta qualità progettuale dei nostri uffici - commenta il sindaco Federico Riboldi - che hanno redatto una domanda di finanziamento puntuale. Grazie anche alla collaborazione all'associazione Arma Aeronautica".

Il finanziamento rientra nel bando per gli interventi sul patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale e permetterà, soprattutto, di bloccare il degrado delle fibre delle ali inferiori attraverso interventi di pulitura, fissaggio del colore, pittura e posizionamento di cerotti e supporti rigidi all'interno della struttura. Interventi che si sommeranno a quelli già effettuati nel 2021 e che avevano permesso il consolidamento di alcuni punti degli intelaggi dell'ala superiore e del timone di coda. Lavori che permetteranno di dare avvio all'atteso restauro degli intelaggi, della fusoliera (in particolare, delle decorazioni pittoriche) e delle varie componenti metalliche, affinché si possa finalmente giungere al ritorno a Casale Monferrato dell'importante velivolo.

Rappresenta il primo caccia di ideazione e costruzione interamente italiana prodotto in serie alla fine della Prima Guerra Mondiale. E', dei 2 esemplari ancora sopravvissuti, quello allo stato originale". (ANSA).