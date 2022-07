A Chieri gli ombrelloni realizzati con il 'Tessuto Cavour'

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Un disegno novecentesco dello studio Serra & Carli, un tessuto blu e sabbia prodotto da FiDiVi Tessitura Vergnano, trentotto ombrelloni realizzati con il Tessuto Cavour per impreziosire il "salotto" del centro storico di Chieri. Tutto questo è raccontato nella mostra sul Tessuto Cavour che si inaugura giovedì 21 luglio, alle 10.30, nella sala della Porta del Tessile. mentre alle ore 11.30 seguirà l'inaugurazione degli ombrelloni in piazza Cavour. Il disegno che è stato selezionato, il B1282, risale alla seconda metà del Novecento e fa parte del Fondo del famoso studio chierese Serra & Carli, ora conservato nell'Archivio storico della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile: un motivo fantasioso in cui elementi floreali e geometrici in azzurro si stagliano su un fondo blu.

La scelta è stata operata congiuntamente dall'amministrazione cittadina, dagli esercenti chieresi, dai vertici della Fondazione per il Tessile e da Enrico e Giuseppe Vergnano, rispettivamente Direttore Design e Amministratore Delegato della FiDiVi Tessitura Vergnano SpA, azienda leader nel settore dei tessuti per l'arredamento, la valigeria e l'automotive, che attualmente ha sede a Poirino, ma venne fondata a Chieri negli anni Quaranta. (ANSA).